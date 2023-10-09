Армия Израиля не прекратит бить ракетами по сектору Газа, несмотря на угрозы ХАМАСа казнить заложников.
Об этом 9 октября пишет The Times of Israel, ссылаясь на высокопоставленные источники из Тель-Авива.
Инсайдер из кабинета министров Израиля сообщил, что правительство страны приняло решение и далее наносить удары по ХАМАСу, даже если это будет опасно для пленённых израильтян.
Исключение составят ситуации, когда ЦАХАЛ будет располагать достоверной информацией о заложниках в районе удара.
Эти слова последовали за заявлением главы военного крыла ХАМАС Абу Убейды, что палестинские военные будут казнить по одному израильскому заложнику в ответ на каждый их удар, при этом палестинцы предполагают вести онлайн-трансляции казней.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тем временем опубликовал кадры массированных ударов по сектору Газа. Глава правительства выразил уверенность в победе Израиля.
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