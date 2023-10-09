Израиль продолжит удары невзирая на угрозы ХАМАС убивать заложников

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия Израиля не прекратит бить ракетами по сектору Газа, несмотря на угрозы ХАМАСа казнить заложников.

Фото: www.gazeta.ru

Об этом 9 октября пишет The Times of Israel, ссылаясь на высокопоставленные источники из Тель-Авива.

Инсайдер из кабинета министров Израиля сообщил, что правительство страны приняло решение и далее наносить удары по ХАМАСу, даже если это будет опасно для пленённых израильтян.

Исключение составят ситуации, когда ЦАХАЛ будет располагать достоверной информацией о заложниках в районе удара.

Эти слова последовали за заявлением главы военного крыла ХАМАС Абу Убейды, что палестинские военные будут казнить по одному израильскому заложнику в ответ на каждый их удар, при этом палестинцы предполагают вести онлайн-трансляции казней.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тем временем опубликовал кадры массированных ударов по сектору Газа. Глава правительства выразил уверенность в победе Израиля.