По каналам Палестины распространяется видеоролик казни двух заложников членами группировки ХАМАС.
Ранее палестинское политическое движение сделало заявление, что будет казнить заложников из Израиля за каждый прилёт ракеты по гражданской инфраструктуре сектора Газы.
Судя по кадрам, двое стоящих на коленях заложника были убиты выстрелами из огнестрельного оружия в голову. Подтвердить подлинность ролика пока не удалось.
Ранее сообщалось, что Израиль продолжит удары невзирая на угрозы ХАМАС убивать заложников.
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