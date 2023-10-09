По палестинским каналам распространяют видео казни двух заложников солдатами ХАМАС

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По каналам Палестины распространяется видеоролик казни двух заложников членами группировки ХАМАС.

Фото: openverse

Ранее палестинское политическое движение сделало заявление, что будет казнить заложников из Израиля за каждый прилёт ракеты по гражданской инфраструктуре сектора Газы.

Судя по кадрам, двое стоящих на коленях заложника были убиты выстрелами из огнестрельного оружия в голову. Подтвердить подлинность ролика пока не удалось.

Ранее сообщалось, что Израиль продолжит удары невзирая на угрозы ХАМАС убивать заложников.