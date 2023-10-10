Украина начала переброску дополнительных сил на Краснолиманское направление, следует из заявления подполковника Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко.
По его словам, командование ВСУ направляет резервы к Серебрянскому лесничеству и Белогоровке.
"Прибывают колонны, как с бронетехникой, так и с личным составом", — подчеркнул офицер в беседе с РИА Новости.
Он не исключил старта оборонительных или наступательных действий со стороны украинских войск на этом участке боевых действий.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские артиллеристы ликвидировали опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, применив гаубицу "Мста-Б".
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