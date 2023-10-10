Глава "Царских волков" Дмитрий Рогозин заявил о "мощной артиллерийской дуэли", которая развернулась между подразделениями России и Украины на Орехово-Пологовском участке в Запорожской области.
По его словам, украинские военные проводили артиллерийскую подготовку, чтобы попытаться осуществить прорыв.
"Пехота врага была готова наступать, но её и артиллерию ВСУ накрывают наши удары", — пояснил Рогозин в Telegram.
Он также подчеркнул: реактивные системы залпового огня (РСЗО) активно применяются против украинских войск на Запорожском направлении.
Ранее Рогозин сообщил об ударе ВС РФ по артиллерийскому орудию ВСУ в районе населённого пункта Пятихатки. Глава "Царских волков" уточнил, что цель была поражена с помощью гаубицы "Мста-Б".
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