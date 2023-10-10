Полковник Литовкин: ВСУ не очень любят западные танки, поскольку они капризные

Вооружённые силы Украины (ВСУ) редко обращаются к западной бронетехнике, поскольку ещё не знают, как именно её применять в ходе боевых действий. Такое мнение выразил военспец, отставной полковник Виктор Литовкин.

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Он обратил внимание на то, что Запад предоставил Киеву лишь небольшое количество танков. Как пояснил эксперт, у боевых машин Leopard, Abrams и Challenger есть недостатки.

Так, например, на американских танках Abrams установлены газотурбинные двигатели. Для их обслуживания нужны запасы авиационного керосина высокой очистки, которого может не быть на Украине в достаточном количестве, уточнил специалист.

"Украинцы эти танки не только берегут, но и не очень любят, потому что они капризны", — подчеркнул Литовкин в интервью сайту aif.ru.

Эксперт добавил, что западные танки плохо приспособлены к сезону дождей. Он также заявил о низкой манёвренности боевых машин НАТО.

Ранее военкор Андрей Руденко заявил, что танки Abrams уже находятся на Украине, однако они не смогут изменить ход российской спецоперации.