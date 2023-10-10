Российские военнослужащие, представляющие группировку "Днепр", ликвидировали три лодки с солдатами ВСУ в Херсонской области.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник, две лодки двигались к руслу реки Днепр, однако ВС РФ нанесли огневое поражение подразделениям противника. Отмечается, что потери украинской армии составили семь человек.
По словам собеседника агентства, ещё одна лодка была уничтожена у села Львово. Он пояснил, что ВСУ лишились четырёх военнослужащих.
Войска РФ также ударили по месту скопления ВСУ рядом с островами в устье Днепра, уничтожив 11 военных и две машины.
Ранее российская армия с помощью управляемых бомб ФАБ-500 ликвидировала расположение украинских войск в районе Херсона.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Израильский кризис — часть "грандиозного передела мира". Дальше полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань, Ирландия, Косово, Северный Кипр и Фолкленды, Кашмир.