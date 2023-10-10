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Российская группировка "Днепр" уничтожила три лодки с военными ВСУ под Херсоном

Силовые структуры

Российские военнослужащие, представляющие группировку "Днепр", ликвидировали три лодки с солдатами ВСУ в Херсонской области.

Российская группировка "Днепр" уничтожила три лодки с военными ВСУ под Херсоном
Фото: Официальный сайт Минобороны России

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник, две лодки двигались к руслу реки Днепр, однако ВС РФ нанесли огневое поражение подразделениям противника. Отмечается, что потери украинской армии составили семь человек.

По словам собеседника агентства, ещё одна лодка была уничтожена у села Львово. Он пояснил, что ВСУ лишились четырёх военнослужащих.

Войска РФ также ударили по месту скопления ВСУ рядом с островами в устье Днепра, уничтожив 11 военных и две машины.

Ранее российская армия с помощью управляемых бомб ФАБ-500 ликвидировала расположение украинских войск в районе Херсона.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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