Потери ВСУ на Запорожском направлении составили свыше 80 бойцов. Также украинские военные лишились здесь за минувшие сутки танка, пушки и гаубицы.
Такой информацией поделилось Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
"Потери противника составили более 80 украинских военнослужащих, танк, три пикапа, гаубица Д-30 и пушка М-46", — сказано в сообщении.
Кроме этого, российские военные нанесли авиационные и артиллерийские удары у Работино и Вербового по двум украинским бригадам — 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной, добавили в ведомстве.
В общей сложности за минувшие сутки силами российской оперативно-тактической и армейской авиации, а также беспилотниками, артиллерией и ракетными войсками были нанесены удары в 118-ти районах в зоне спецоперации, добавили в Минобороны.
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