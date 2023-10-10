Российские военные поразили подразделения ВСУ у Работино и Вербового

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Потери ВСУ на Запорожском направлении составили свыше 80 бойцов. Также украинские военные лишились здесь за минувшие сутки танка, пушки и гаубицы.

Фото: "Tank live fire" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Такой информацией поделилось Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

"Потери противника составили более 80 украинских военнослужащих, танк, три пикапа, гаубица Д-30 и пушка М-46", — сказано в сообщении.

Кроме этого, российские военные нанесли авиационные и артиллерийские удары у Работино и Вербового по двум украинским бригадам — 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной, добавили в ведомстве.

В общей сложности за минувшие сутки силами российской оперативно-тактической и армейской авиации, а также беспилотниками, артиллерией и ракетными войсками были нанесены удары в 118-ти районах в зоне спецоперации, добавили в Минобороны.