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Российские военные поразили подразделения ВСУ у Работино и Вербового

1:01
Силовые структуры

Потери ВСУ на Запорожском направлении составили свыше 80 бойцов. Также украинские военные лишились здесь за минувшие сутки танка, пушки и гаубицы.

Российские военные поразили подразделения ВСУ у Работино и Вербового
Фото: "Tank live fire" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Такой информацией поделилось Минобороны РФ в своём Telegram-канале.

"Потери противника составили более 80 украинских военнослужащих, танк, три пикапа, гаубица Д-30 и пушка М-46", — сказано в сообщении.

Кроме этого, российские военные нанесли авиационные и артиллерийские удары у Работино и Вербового по двум украинским бригадам — 82-й десантно-штурмовой и 65-й механизированной, добавили в ведомстве.

В общей сложности за минувшие сутки силами российской оперативно-тактической и армейской авиации, а также беспилотниками, артиллерией и ракетными войсками были нанесены удары в 118-ти районах в зоне спецоперации, добавили в Минобороны.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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