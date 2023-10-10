Комбат "Востока" Александр Ходаковский объяснил разницу между действиями ХАМАС и поведением участников спецоперации на Украине.
Ходаковский поделился своими мыслями по поводу ситуации на Украине, в Израиле и Палестине.
"Я не сочувствую ни арабам, ни евреям. Я сочувствую несчастным людям, по которым катком покатились зверства обеих сторон", — написал военачальник в своём Telegram-канале.
Он отметил, что его давно записали в террористы, однако он видит различия в том, что происходит в Израиле и что происходит на Украине.
"А как же Мариуполь? Как же Бахмут? Вы разрушили их войной, — скажет кто-то, — со всеми сопутствующими потерями. Да, разрушили. Потому что война", — признал полковник.
Ходаковский рассказал, что не убивал пленных, не добивал раненого врага и помогал эвакуироваться мирному населению.
"Ты хоть и в войне, но со Христом, и твоя война другая", — поделился своим мнением командир батальона "Восток".
Ранее Александр Ходаковский высказался о неудачах армии Израиля.
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