Армия обороны Израиля — ЦАХАЛ атаковала позиции политической организации "Хезболлы” в Ливане.
Артиллеристы, танки и авиация атаковали наблюдательные пункты ливанцев после того, как с территории было запущено полтора десятка ракет по позициям военнослужащих Израиля в районе поселения Авивим на севере страны.
По предварительной информации, потерь среди ЦАХАЛа нет. В армии Израиля заявили, что десять ракет были сбиты, также ХАМАС заявил, что готов "ко всем сценариям".
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