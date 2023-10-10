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Армия обороны Израиля ударила по позициям “Хезболлы” в Ливане

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Силовые структуры

Армия обороны Израиля — ЦАХАЛ атаковала позиции политической организации "Хезболлы” в Ливане.

Армия обороны Израиля ударила по позициям “Хезболлы” в Ливане
Фото: wikimedia. org

Артиллеристы, танки и авиация атаковали наблюдательные пункты ливанцев после того, как с территории было запущено полтора десятка ракет по позициям военнослужащих Израиля в районе поселения Авивим на севере страны.

По предварительной информации, потерь среди ЦАХАЛа нет. В армии Израиля заявили, что десять ракет были сбиты, также ХАМАС заявил, что готов "ко всем сценариям".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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