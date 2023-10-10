Снаряды у ВСУ закончатся через месяц: всё заберёт Израиль

1:18 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Отвлечение ресурсов Запада на ЦАХАЛ отразится на ходе СВО через месяц.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщил политолог Алексей Живов.

По его словам, у ВСУ осталось немало советских военных складов боеприпасов.

"На фоне снижения запасов оружия и начала проблем с финансированием солдат ВСУ, нам потребуется около месяца, чтобы изменить паритет сил в свою пользу. Чтобы их артиллерия стала испытывать дефицит всех типов боеприпасов, и, как следствие, не смогла вести с нами равную артиллерийскую дуэль, именно в этот момент произойдёт ключевой перелом на фронте", — в эфире "Радио Крым" отметил эксперт.

Сейчас основой успех Украины в количестве боеприпасов для контрбатарейной борьбуы. Но кроме США, помощь Киеву оказывать некому, поскольку возможности Европы истощены.

Британия выгребла все запасы ракет ещё в том году, а основным поставщиком боеприпасов для артиллерии является Чехия. И надо бить по коридорам вооружения, по мостам, тоннелям, железным дорогам. Да и пора создавать контругрозы на территории врага, потому что просто победить Украину и добиться установления мира на бывшем постсоветском пространстве не получится, подытожил Живов.