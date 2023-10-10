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Появилось видео, как боевики ВСУ в панике бегут с позиций в Авдеевке

Силовые структуры

Военнослужащие Вооружённых сил Украины в панике бегут с позиций в Авдеевке.

Появилось видео, как боевики ВСУ в панике бегут с позиций в Авдеевке
Фото: Официальный сайт Минобороны России

Об этом сообщает телеканал RT, прикладывая видеоролик с бегством боевиков.

Канал сообщает, что видео сняли бойцы батальона "Югра". На кадрах видно, как всушники спешно бросают позиции на Авдеевском фронте. Причём убегают они так быстро, что даже не помогают своим раненым.

Армия России за пару часов до этого прорвала оборону ВСУ на северном фланге у посёлка Бердичи. Такой прорыв может привести к созданию "котла", в котором окажутся националисты.

Сейчас ВС РФ ведут бои на окраине населённого пункта, враг отступает.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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