Израильские СМИ публикуют расстрел военными ЦАХАЛ сдавшихся в плен солдат ХАМАС

СМИ Израиля публикуют видео расстрела солдатами ЦАХАЛ сдавшихся в плен военных группировки ХАМАС.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/31712

Сперва на ролике показаны мёртвые тела четырех палестинских боевиков, лежащих с оружием.

На последующем видео видно, что все четверо встают на колени, сдаваясь в плен. Через какое-то мгновение подошедшие военнослужащие ЦАХАЛ стреляют в безоружных.

"Мы отменили все правила ведения войны. Наши солдаты ни за что не будут нести ответственности. Военных судов не будет", — ранее заявил глава министерства обороны Израиля Йоав Галант.