СМИ Израиля публикуют видео расстрела солдатами ЦАХАЛ сдавшихся в плен военных группировки ХАМАС.
Сперва на ролике показаны мёртвые тела четырех палестинских боевиков, лежащих с оружием.
На последующем видео видно, что все четверо встают на колени, сдаваясь в плен. Через какое-то мгновение подошедшие военнослужащие ЦАХАЛ стреляют в безоружных.
"Мы отменили все правила ведения войны. Наши солдаты ни за что не будут нести ответственности. Военных судов не будет", — ранее заявил глава министерства обороны Израиля Йоав Галант.
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