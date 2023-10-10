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Израильские СМИ публикуют расстрел военными ЦАХАЛ сдавшихся в плен солдат ХАМАС

Силовые структуры

СМИ Израиля публикуют видео расстрела солдатами ЦАХАЛ сдавшихся в плен военных группировки ХАМАС.

Израильские СМИ публикуют расстрел военными ЦАХАЛ сдавшихся в плен солдат ХАМАС
Фото: https://t.me/RVvoenkor/31712

Сперва на ролике показаны мёртвые тела четырех палестинских боевиков, лежащих с оружием.

На последующем видео видно, что все четверо встают на колени, сдаваясь в плен. Через какое-то мгновение подошедшие военнослужащие ЦАХАЛ стреляют в безоружных.

"Мы отменили все правила ведения войны. Наши солдаты ни за что не будут нести ответственности. Военных судов не будет", — ранее заявил глава министерства обороны Израиля Йоав Галант.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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