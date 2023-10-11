Начальник штаба националистического батальона "Азов"* паникует из-за российского наступления почти по всем направлениям.
Богдан Кротевич отмечает, что русские войска начали активное наступление по всему восточному фронту.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный докладывал президенту Владимиру Зеленскому, что украинское контрнаступление полностью выдохлось, и украинской армии нужно переходить к обороне, пока русская армия не пошла в ответную атаку.
Результатом распиаренного контрнаступа националистов стал захват нескольких посёлков, которые позже были стёрты с лица земли артиллеристами.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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