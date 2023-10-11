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Нацбатальон "Азов"* паникует из-за российского наступления по всему фронту

Силовые структуры

Начальник штаба националистического батальона "Азов"* паникует из-за российского наступления почти по всем направлениям.

Нацбатальон "Азов"* паникует из-за российского наступления по всему фронту
Фото: topwar.ru

Богдан Кротевич отмечает, что русские войска начали активное наступление по всему восточному фронту.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный докладывал президенту Владимиру Зеленскому, что украинское контрнаступление полностью выдохлось, и украинской армии нужно переходить к обороне, пока русская армия не пошла в ответную атаку.

Результатом распиаренного контрнаступа националистов стал захват нескольких посёлков, которые позже были стёрты с лица земли артиллеристами.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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