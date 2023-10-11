Военспец Марочко заявил о безуспешных атаках ВСУ на Купянском направлении

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потерпели неудачу, предприняв попытку штурмовых действий под Купянском, следует из заявления подполковника Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко.

Фото: openverse.org

По его словам, три группы штурмовиков ВСУ пытались вклиниться в российскую оборонительную линию. Киев намеревался перерезать снабжение передовых подразделений РФ, уточнил военспец. Он добавил, что ВС России вовремя предугадали планы противника.

Как пояснил Марочко в беседе с РИА Новости, российские военнослужащие, используя артиллерию и тяжёлые огнемётные системы, нанесли удары по противнику.

Военспец подчеркнул: армия Украины столкнулась с потерями и была вынуждена отступить, отказавшись от попыток наступления в районе Купянска.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил о переброске большого количества наёмников, сражающихся на стороне киевского режима, в Харьковскую область.