Военспец Марочко заявил об уходе ВСУ с ряда передовых рубежей у Соледара

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ушли с ряда передовых позиций в районе Соледара Донецкой Народной Республики, следует из заявления военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

Фото: openverse.org

По его словам, российские подразделения продолжают отодвигать военных ВСУ на этом направлении. Он добавил, что ВС России не прекращают оказывают давление на противника.

В результате боевикам ВСУ пришлось покинуть ряд передовых оборонительных рубежей и занять второстепенные позиции, уточнил военспец.

Как подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости, дистанция между позициями ВСУ и Вооружённых сил России увеличилась более чем на километр.

Ранее российская армия уничтожила штаб отдельной тактической группы ВСУ "Соледар". Этот объект располагался в глубоком тылу. Для удара по цели военные РФ применили полуторатонную авиационную бомбу ФАБ-1500.