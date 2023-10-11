Вооружённые силы Украины (ВСУ) ушли с ряда передовых позиций в районе Соледара Донецкой Народной Республики, следует из заявления военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.
По его словам, российские подразделения продолжают отодвигать военных ВСУ на этом направлении. Он добавил, что ВС России не прекращают оказывают давление на противника.
В результате боевикам ВСУ пришлось покинуть ряд передовых оборонительных рубежей и занять второстепенные позиции, уточнил военспец.
Как подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости, дистанция между позициями ВСУ и Вооружённых сил России увеличилась более чем на километр.
Ранее российская армия уничтожила штаб отдельной тактической группы ВСУ "Соледар". Этот объект располагался в глубоком тылу. Для удара по цели военные РФ применили полуторатонную авиационную бомбу ФАБ-1500.
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