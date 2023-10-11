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Военспец Марочко заявил об уходе ВСУ с ряда передовых рубежей у Соледара

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ушли с ряда передовых позиций в районе Соледара Донецкой Народной Республики, следует из заявления военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

Военспец Марочко заявил об уходе ВСУ с ряда передовых рубежей у Соледара
Фото: openverse.org

По его словам, российские подразделения продолжают отодвигать военных ВСУ на этом направлении. Он добавил, что ВС России не прекращают оказывают давление на противника.

В результате боевикам ВСУ пришлось покинуть ряд передовых оборонительных рубежей и занять второстепенные позиции, уточнил военспец.

Как подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости, дистанция между позициями ВСУ и Вооружённых сил России увеличилась более чем на километр.

Ранее российская армия уничтожила штаб отдельной тактической группы ВСУ "Соледар". Этот объект располагался в глубоком тылу. Для удара по цели военные РФ применили полуторатонную авиационную бомбу ФАБ-1500.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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