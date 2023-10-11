Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об изменении обстановки в населённом пункте Авдеевка за последние дни.
По его словам, уже давно назревала необходимость освобождения Авдеевки. Он отметил, что Вооружённые силы РФ сегодня работают над этим.
В беседе с РИА Новости Пушилин подчеркнул: армия России продвигается с двух сторон в Авдеевке, уничтожая опорные пункты и склады ВСУ.
Руководитель ДНР обратил внимание на начало отступления украинских войск в этой зоне боевых действий. Но полномасштабного исхода ВСУ из Авдеевки ещё не наблюдается, уточнил собеседник агентства.
Он также добавил, что российским солдатам удалось закрепиться на нескольких новых позициях в северной и южной частях населённого пункта. Как пояснил Пушилин, ВС РФ продолжат идти вперёд на Авдеевском направлении.
Ранее военный ВСУ Егор Фирсов проинформировал о старте решающего сражения за Авдеевку.
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