Глава ДНР Пушилин: российские войска с двух сторон продвигаются в Авдеевке

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об изменении обстановки в населённом пункте Авдеевка за последние дни.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, уже давно назревала необходимость освобождения Авдеевки. Он отметил, что Вооружённые силы РФ сегодня работают над этим.

В беседе с РИА Новости Пушилин подчеркнул: армия России продвигается с двух сторон в Авдеевке, уничтожая опорные пункты и склады ВСУ.

Руководитель ДНР обратил внимание на начало отступления украинских войск в этой зоне боевых действий. Но полномасштабного исхода ВСУ из Авдеевки ещё не наблюдается, уточнил собеседник агентства.

Он также добавил, что российским солдатам удалось закрепиться на нескольких новых позициях в северной и южной частях населённого пункта. Как пояснил Пушилин, ВС РФ продолжат идти вперёд на Авдеевском направлении.

Ранее военный ВСУ Егор Фирсов проинформировал о старте решающего сражения за Авдеевку.