В армии Украины начались конфликты на фоне тяжёлых потерь в ВСУ. Одно из военных подразделений контрнаступления находится в разладе из-за проблем с командованием.
Офицеры обвиняют друг друга в ненадлежащем управлении формирование, которое привело к чудовищным потерям.
Речь идёт о 47-й отдельной мехбригаде «Магура». После тяжёлых потерь она была выведена в тылы, когда военные отказались выполнять боевые задачи.
Военные корреспонденты РФ уже порекомендовали остальным всушникам искать частоту 149.200, позывной «Волга», и идти сдаваться в плен.
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