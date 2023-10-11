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В ВСУ начались конфликты и раздоры на фоне тяжёлых потерь

Силовые структуры

В армии Украины начались конфликты на фоне тяжёлых потерь в ВСУ. Одно из военных подразделений контрнаступления находится в разладе из-за проблем с командованием.

В ВСУ начались конфликты и раздоры на фоне тяжёлых потерь
Фото: openverse

Офицеры обвиняют друг друга в ненадлежащем управлении формирование, которое привело к чудовищным потерям.

Речь идёт о 47-й отдельной мехбригаде «Магура». После тяжёлых потерь она была выведена в тылы, когда военные отказались выполнять боевые задачи.

Военные корреспонденты РФ уже порекомендовали остальным всушникам искать частоту 149.200, позывной «Волга», и идти сдаваться в плен.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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