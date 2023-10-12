Полковник ВС Австрии Райснер: РФ начала вторую воздушную кампанию на Украине

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия приступила к началу второй стратегической воздушной кампании в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил полковник ВС Австрии Маркус Райснер.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

По его словам, на Украину "надвигается буря". Он добавил, что в зоне конфликта наблюдается большое количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), принадлежащих России.

"Россияне уже начинают проводить вторую стратегическую воздушную кампанию против Украины", — отметил Райснер в разговоре с N-TV.

Как пояснил полковник, ВС РФ стали чаще применять крылатые ракеты. Он считает, что Украину ждёт "особенно суровая" зима из-за усиления российской армии.

Полковник подчеркнул: российские войска эффективно поражают украинские средства противовоздушной обороны (ПВО). Эта работа продолжится и в холодный период, резюмировал Райснер.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о существенном изменении ситуации в Авдеевке. Он уточнил, что российские подразделения продвигаются в этом населённом пункте с двух сторон, постепенно вытесняя ВСУ с позиций.