Российская армия приступила к началу второй стратегической воздушной кампании в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил полковник ВС Австрии Маркус Райснер.
По его словам, на Украину "надвигается буря". Он добавил, что в зоне конфликта наблюдается большое количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), принадлежащих России.
"Россияне уже начинают проводить вторую стратегическую воздушную кампанию против Украины", — отметил Райснер в разговоре с N-TV.
Как пояснил полковник, ВС РФ стали чаще применять крылатые ракеты. Он считает, что Украину ждёт "особенно суровая" зима из-за усиления российской армии.
Полковник подчеркнул: российские войска эффективно поражают украинские средства противовоздушной обороны (ПВО). Эта работа продолжится и в холодный период, резюмировал Райснер.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о существенном изменении ситуации в Авдеевке. Он уточнил, что российские подразделения продвигаются в этом населённом пункте с двух сторон, постепенно вытесняя ВСУ с позиций.
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