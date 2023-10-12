Подразделение наёмников покинуло Харьков. Иностранцы забрали все вещи со своего пункта дислокации, заявил военспец, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
По его словам, речь идёт о наёмниках, которые жили в учебном заведении Харькова. Офицер отметил, что они в полном составе уехали с Украины.
"Из Харькова убыло одно из подразделений, в составе которого были иностранные наёмники", — подчеркнул Марочко в беседе с РИА Новости.
Причины отъезда иностранцев не уточняются.
Ранее стало известно, что группы наёмников стали покидать Украину, чтобы отправиться в Израиль для участия в боевых действиях. Они намерены сражаться против палестинского движения ХАМАС.
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