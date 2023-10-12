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Российские войска взяли под контроль террикон под Авдеевкой

1:22
Силовые структуры

Российские штурмовые отряды взяли под контроль укреплённый район ВСУ, расположенный под Авдеевкой на территории местного коксохимического комбината. Террикон (искусственная возвышенность из отработанных горных пород) позволяет осуществить стратегический огневой контроль над северной окраиной города.

Российские войска взяли под контроль террикон под Авдеевкой
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Согласно информации, опубликованной военкорами "Русской весны", российским военным потребовалось примерно сутки для захвата важной высоты, на которой за девять лет ВСУ построили множество подземных бункеров и долговременных огневых позиций. Атаке предшествовала мощная огневая поддержка со стороны ствольной и реактивной артиллерий, бронетехники и армейской авиации, наступление велось с двух сторон.

"В ходе ожесточённых боев наши бойцы выбили врага, частично уничтожив и заставив бежать в сторону Авдеевки. Взятие этой высоты дает возможность контролировать подступы к северной окраине города", — говорится в сообщении.

Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации информирует, что подразделения "Южной" группировки войск "улучшили положение по переднему краю в районе населённого пункта Авдеевка". В ходе боёв задействованы тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" и "Буратино".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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