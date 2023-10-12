Военный эксперт и подполковник в отставке Андрей Марочко сообщил, что российская армия уничтожила передовые пункты управления ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР).
"В ходе объективного контроля юго-запада населённого пункта Сватово в районах Макеевки и Невского выявлены замаскированные ПУ (пункты управления — Прим. Ред.), возле которых находились КШМ (командно-штабные машины — Прим. Ред.) на базе БТР-80 и ГАЗ-66", — сообщил эксперт.
После применения высокоточных боеприпасов и артиллерийского огня машины связи и пункты управления (предположительно, ротного звена) были уничтожены. Эти сведения основаны на собственных источниках эксперта.
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