В ЛНР рассказали об уничтожении ВС России пунктов управления ВСУ

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт и подполковник в отставке Андрей Марочко сообщил, что российская армия уничтожила передовые пункты управления ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"В ходе объективного контроля юго-запада населённого пункта Сватово в районах Макеевки и Невского выявлены замаскированные ПУ (пункты управления — Прим. Ред.), возле которых находились КШМ (командно-штабные машины — Прим. Ред.) на базе БТР-80 и ГАЗ-66", — сообщил эксперт.

После применения высокоточных боеприпасов и артиллерийского огня машины связи и пункты управления (предположительно, ротного звена) были уничтожены. Эти сведения основаны на собственных источниках эксперта.