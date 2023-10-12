Опубликованы видеокадры боя российского танка против двух украинских

С начала СВО на Украине наблюдается множество актов смелости, мастерства и самоотверженности со стороны российских военнослужащих. Один из них — подвиг экипажа танка "Алёша", который в одиночку сумел остановить атаку бронетанковой группы противника.

Благодаря объективным средствам контроля появляются видеокадры с боями. В видеоролике, опубликованном в паблике "Третья мировая война", демонстрируется момент столкновения российского танка с двумя украинскими. Это сражение произошло в районе населённого пункта Торское в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Экипаж российского танка сопротивлялся атаке ВСУ, которые пытались продвигаться при поддержке двух своих машин. Первый из украинских танков сопровождал пехоту и именно с ним началась битва. Отмечается, что российскому экипажу удалось уничтожить противников, что прекратило их наступление. Несмотря на это, в результате схватки танк ВС РФ был повреждён. Благодаря динамической защите экипаж остался живым.

Скоро на поле боя появился второй украинский танк. Российские военнослужащие оказались в перекрёстном огне. На видео был заснят выстрел снаряда, который выпустил второй украинский танк. Однако он пролетел мимо.

В конечном итоге российская машина отошла из зоны атаки, скрывшись за лесом. Бой с противником продолжила другая машина. Тот так, который остановил атаку врага, отправилась восстанавливать боекомплект.