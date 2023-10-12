Комбат "Востока" Александр Ходаковский объяснил, почему сокращение объёмов помощи Украине не приведёт к успехам российской армии.
Ходаковский рассказал, что не стоит ждать перелома в военном конфликте при сокращении помощи Украине со стороны Запада.
"Подбрасывать в воздух чепчики ещё очень рано. В первую очередь ограничение военной поддержки скажется на наступательных возможностях Украины, но держать оборону она будет ещё в состоянии", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.
Военачальник отметил, что "сверхпреимущества" у армии РФ не появится, если Украина лишится способности наступать.
Ранее Александр Ходаковский сравнил ситуцию в Израиле и на Украине.
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