Ходаковский о сокращении помощи Украине: сверхпреумущества не будет

Комбат "Востока" Александр Ходаковский объяснил, почему сокращение объёмов помощи Украине не приведёт к успехам российской армии.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Ходаковский рассказал, что не стоит ждать перелома в военном конфликте при сокращении помощи Украине со стороны Запада.

"Подбрасывать в воздух чепчики ещё очень рано. В первую очередь ограничение военной поддержки скажется на наступательных возможностях Украины, но держать оборону она будет ещё в состоянии", — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.

Военачальник отметил, что "сверхпреимущества" у армии РФ не появится, если Украина лишится способности наступать.

Ранее Александр Ходаковский сравнил ситуцию в Израиле и на Украине.