У российской армии есть все необходимые ресурсы для перехода в полномасштабное наступление в зоне украинского конфликта. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер.
Он считает, что российское продвижение на Украине "неизбежно".
"Мы находимся в точке, когда русские начнут медленно и тщательно продвигаться вперёд", — подчеркнул Шаффер в эфире Judging Freedom.
Как пояснил экс-разведчик, армия Украины уже столкнулась с поражением. Он считает, что Киев не смог реализовать план контрнаступления. Все атаки ВСУ закончились безуспешно, уточнил Шаффер. Бывший разведчик допустил скорое прекращение наступления Украины.
Ранее экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что российские войска способны за несколько дней установить контроль над Харьковом, а зайти пойти в наступление на Киев.
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