Экс-разведчик США Шаффер: армия России готова перейти в наступление на Украине

У российской армии есть все необходимые ресурсы для перехода в полномасштабное наступление в зоне украинского конфликта. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер.

Фото: Вадим Савицкий

Он считает, что российское продвижение на Украине "неизбежно".

"Мы находимся в точке, когда русские начнут медленно и тщательно продвигаться вперёд", — подчеркнул Шаффер в эфире Judging Freedom.

Как пояснил экс-разведчик, армия Украины уже столкнулась с поражением. Он считает, что Киев не смог реализовать план контрнаступления. Все атаки ВСУ закончились безуспешно, уточнил Шаффер. Бывший разведчик допустил скорое прекращение наступления Украины.

Ранее экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что российские войска способны за несколько дней установить контроль над Харьковом, а зайти пойти в наступление на Киев.