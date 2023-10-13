В ЛНР рассказали, что ВСУ немного снизили интенсивность обстрелов на Донецком направлении

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По словам подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинская артиллерия на участке фронта от Клещеевки до Курдюмовки уменьшила интенсивность артиллерийских обстрелов и стала более тщательно выбирать цели для атаки.

Фото: wikimedia.org

"Это касается как натовских образцов артиллерийских систем, так и советских", — сообщил эксперт РИА Новости.

Марочко указал, что ранее на этом фронтовом участке украинская артиллерия не экономила боеприпасы и регулярно проводила хаотичные артиллерийские обстрелы.

В четверг Минобороны РФ сообщило, что группировка ВС РФ на Донецком направлении сумела отразить три атаки ВСУ. Украина понесла значительные потери, включая до 340 военнослужащих, один танк, пять бронированных машин и шесть автомобилей.