В секторе Газа запечатлено, предположительно, уничтожение хвалёного натовского самолёта F-16 в секторе Газа.
Группа истребителей F-16, принадлежащая Армии освобождения Израиля — ЦАХАЛ, была замечена над сектором Газа. По информации местных СМИ, один из штурмовиков был сбит силами палестинского движения ХАМАС, правда, официально эти данные еще не подтверждены.
Именно эти самолёты так выпрашивает Киев у Запада. Несмотря на все просьбы, американские боевые машины F-16 обещают передать Украине едва ли не в 2025 году.
Многие эксперты сходятся во мнение украинским боевикам тогда уже не пригодятся.
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