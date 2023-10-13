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В Сеть попало уничтожение американского истребителя F-16 в секторе Газа

0:47
Силовые структуры

В секторе Газа запечатлено, предположительно, уничтожение хвалёного натовского самолёта F-16 в секторе Газа.

В Сеть попало уничтожение американского истребителя F-16 в секторе Газа
Фото: Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=522290

Группа истребителей F-16, принадлежащая Армии освобождения Израиля — ЦАХАЛ, была замечена над сектором Газа. По информации местных СМИ, один из штурмовиков был сбит силами палестинского движения ХАМАС, правда, официально эти данные еще не подтверждены.

Именно эти самолёты так выпрашивает Киев у Запада. Несмотря на все просьбы, американские боевые машины F-16 обещают передать Украине едва ли не в 2025 году.

Многие эксперты сходятся во мнение украинским боевикам тогда уже не пригодятся.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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