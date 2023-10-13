Неуловимый хищник: Россия эффективно использует Су-57 в рамках спецоперации

Армия России начала использовать самолёты Су-57 в рамках СВО.

Фото: mil.ru

Действуют эти истребители, в основном, звеньями, рассказал директор музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

"Вернее, действовали одиночно, действовали звеньями. Обеспечиваем максимальную скрытность от средств ПВО. Ни радиолокационные средства стран НАТО, ни вооружённые формирования Украины эти самолёты не обнаружили, в том числе, когда даже действовала четвёрка. Они нанесли высокоточные удары по значимым целям и незамеченными вернулись на базы", — отметил аналитик.

Через месяц руководство ВКС сообщило, что эффективно применяло Су-57. Этих налётов было несколько, после чего принято решение об ускорении их производства с целью создания нескольких авиационных полков, пишет "Царьград".

Этот штурмовик — переходная машина от 5-го к 6-му поколению по многим параметрам, хоть в США его не считают самолётом 5-го поколения. Но Су-57 малозаметен, может нести оружие разного назначения. В самолёте новейшие разработки: и крылатые ракеты, и управляемые бомбы, и способность работать в связке с БПЛА Ф-70 "Охотник". Также штурмовик без форсажа может двигаться на сверхзвуковой скорости, чего не могут делать истребители ВВС США, подытожил Кнутов.

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