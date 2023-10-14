На фоне жутких потерь из-за провала "контрнаступа" Киев решил создать "армию зомби".
Об этом сообщил журналист из США Клейтон Моррис.
Речь идёт о призыве в ВСУ тяжёлобольных украинцев. Это может привести к тому, что одна часть боевиков не будет отдавать себе отчёта в действиях, а второй части уже нечего будет терять.
Однако задумка с "армией зомби" может сыграть против самой киевской власти. Киев и так стремительно теряет западную поддержку, а этот шаг может стать последней каплей измученного и униженного населения страны.
Напомним, что Украина ранее уже использовала "киборгов". Так прозвали боевиков ВСУ, которые под влиянием психоактивных веществ сражались в полуживом состоянии, не чувствуя усталости, страха и боли.
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