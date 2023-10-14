Попытка ВСУ высадить десант возле Антоновского моста на левом берегу Днепра потерпела неудачу. Все четыре лодки с украинскими десантниками были ликвидированы. Об этом проинформировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Пресечена попытка высадки на левом берегу у Антоновского моста — уничтожены четыре лодки, их экипажи пошли на дно", — написал Сальдо в своём Telegram-канале.
Населённые пункты на левом берегу Херсонской области продолжают подвергаться регулярным обстрелам со стороны ВСУ, рассказал глава региона. Он добавил, что 13 октября в результате обстрела был ранен 50-летний житель села Раденск Алешкинского округа.
Сальдо добавил, что военнослужащие группировки войск "Днепр" работают по местам скопления живой силы противника. За 13 октября потери ВСУ в регионе составили порядка 100 украинских военных.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Российская телеведущая Юлия Барановская впервые официально появилась в общественности с новым партнером, продюсером Артемом Сорокиным.