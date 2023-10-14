Губернатор Херсонской области рассказал о пресечении попытки ВСУ высадить десант у Антоновского моста

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Попытка ВСУ высадить десант возле Антоновского моста на левом берегу Днепра потерпела неудачу. Все четыре лодки с украинскими десантниками были ликвидированы. Об этом проинформировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Фото: CreativeCommons

"Пресечена попытка высадки на левом берегу у Антоновского моста — уничтожены четыре лодки, их экипажи пошли на дно", — написал Сальдо в своём Telegram-канале.

Населённые пункты на левом берегу Херсонской области продолжают подвергаться регулярным обстрелам со стороны ВСУ, рассказал глава региона. Он добавил, что 13 октября в результате обстрела был ранен 50-летний житель села Раденск Алешкинского округа.

Сальдо добавил, что военнослужащие группировки войск "Днепр" работают по местам скопления живой силы противника. За 13 октября потери ВСУ в регионе составили порядка 100 украинских военных.