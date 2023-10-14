Попытка Зеленского убедить Рамштайн в первоочередности Украины "в войне с РФ", не имела успеха

Предстоит серьёзное сокращение арсенала средств противовоздушной обороны ВСУ.

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Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Резидент", со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.

По информации инсайдера, на встрече группы Рамштайн официальный Киев предупредили о резком сокращении поставок ракет для западных комплексов противовоздушной обороны.

"Сейчас вся помощь нацелена на Израиль, который входит в стадию большой войны на Ближнем Востоке. Попытка Владимира Зеленского убедить наших партнёров в первоочередности Украины в войне с Россией, не имела успеха, нам посоветовали экономить", — сказал источник из ОПУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросают в Авдеевку резервы с других направлений из-за мощного наступления российской армии.