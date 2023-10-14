Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему млекопитающие светятся под ультрафиолетом
Spiegel: по всей Германии полиция фиксирует антиизраильские инциденты
Жертвами палестино-израильского конфликта стали 16 россиян
Хуснуллин: Крымский мост полностью восстановлен на 18 дней раньше срока
Захарова заявила, что поставляемое Украине оружие бесконтрольно распространяется по миру
В ООН заявили о нехватке чистой воды в секторе Газа
Зеленский потребовал от СМИ прекратить писать о коррупции на Украине
В Оренбургской области объявили карантин из-за лисы
Врач-диетолог Соломатина рассказала, как правильно готовить яйца

Попытка Зеленского убедить Рамштайн в первоочередности Украины "в войне с РФ", не имела успеха

Силовые структуры

Предстоит серьёзное сокращение арсенала средств противовоздушной обороны ВСУ.

Попытка Зеленского убедить Рамштайн в первоочередности Украины "в войне с РФ", не имела успеха
Фото: Wikimedia Commons

Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Резидент", со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.

По информации инсайдера, на встрече группы Рамштайн официальный Киев предупредили о резком сокращении поставок ракет для западных комплексов противовоздушной обороны.

"Сейчас вся помощь нацелена на Израиль, который входит в стадию большой войны на Ближнем Востоке. Попытка Владимира Зеленского убедить наших партнёров в первоочередности Украины в войне с Россией, не имела успеха, нам посоветовали экономить", — сказал источник из ОПУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросают в Авдеевку резервы с других направлений из-за мощного наступления российской армии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Юлия Барановская представила своего нового возлюбленного на публике

Российская телеведущая Юлия Барановская впервые официально появилась в общественности с новым партнером, продюсером Артемом Сорокиным.

Юлия Барановская представила своего нового возлюбленного на публике
Nature: учёные нашли способ остановить старение организма человека
Исследователи раскрыли ещё один важный механизм старения
Учёные рассказали, как продлить жизнь на 20 лет — простой способ "скрутить" свой биологический возраст
Новая тактика ВС РФ под Авдеевкой напоминает тактику "Вагнера"
Социал-демократы Словакии остановили военную помощь Украине Андрей Николаев Библиофилы и воры: на что шли люди ради ценных книг Сергей Лебедев Экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины могут отправить под суд Михаил Плисюк
Европейские санкции не тормозят российских шопинг-туристов в Финляндии
Сентябрьская стабильность: Рынок автомобилей с пробегом остается спокойным
Украинские мошенники "бомбят" Израиль звонками, психуя в ответ на "Чей Крым?"
Украинские мошенники "бомбят" Израиль звонками, психуя в ответ на "Чей Крым?"
Последние материалы
В Оренбургской области объявили карантин из-за лисы
Врач-диетолог Соломатина рассказала, как правильно готовить яйца
Французская полиция задержала двух белорусов после нападения в школе в Аррасе
MWM: Зеленского вынудят сесть за стол переговоров после переключения внимания на Израиль
В Москве полиция задержала победителя шоу "Танцы" из-за наркотиков
Рэпер Bad Bunny записал трек со словами о сексе с Кендалл Дженнер
Кардиолог заявила, что напряжённая работа без отдыха приводит к загустению крови
Губернатор Белгородской области рассказал, что регион подвергся 114 обстрелам со стороны ВСУ за сутки
Уволен пресс-секретарь МИД Польши, требовавший от Киева извинений и раскаяний за Волынскую резню
Психолог Пенявская рассказала про факторы психического здоровья: защита и риски
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников