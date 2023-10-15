В Сеть попало, как израильские девушки-военные расстреливают катер и тонущих палестинцев

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Израиль продолжает наносить массированные удары по Палестине и стягивать технику для начала вторжения в сектор Газа.

Фото: wikimedia. org

Мусульмане Газа преследуются военными Армии освобождения Израиля (ЦАХАЛ) не только на суше, но и в море.

В Интернете появились видеокадры, как израильские девушки-военные расстреляли катер и тонущих палестинцев. По информации, что это якобы члены ХАМАС, которых солдаты ЦАХАЛ не берут в плен, а добивают на месте.

Также сообщается, что оружия и ответного огня у людей с катера не видно.

Ранее Иран направил Тель-Авиву предупреждение через ООН, что ему придётся вмешаться, если Израиль начнёт наземную операцию в Газе.