Израиль продолжает наносить массированные удары по Палестине и стягивать технику для начала вторжения в сектор Газа.
Мусульмане Газа преследуются военными Армии освобождения Израиля (ЦАХАЛ) не только на суше, но и в море.
В Интернете появились видеокадры, как израильские девушки-военные расстреляли катер и тонущих палестинцев. По информации, что это якобы члены ХАМАС, которых солдаты ЦАХАЛ не берут в плен, а добивают на месте.
Также сообщается, что оружия и ответного огня у людей с катера не видно.
Ранее Иран направил Тель-Авиву предупреждение через ООН, что ему придётся вмешаться, если Израиль начнёт наземную операцию в Газе.
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