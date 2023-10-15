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В Киеве гадают, почему в Израиле много добровольцев: "У них слабый противник"

1:00
Силовые структуры

В Израиле не в пример больше добровольцев, чем на Украине, поскольку евреи понимают, что это оттого, что их победа очевидна, и никто не будет пушечным мясом.

В Киеве гадают, почему в Израиле много добровольцев: "У них слабый противник"
Фото: ru.sputnik.kg

Об этом заявил нардеп Рады, член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

"Мы должны понимать и размеры конфликта. Израильтяне, которые мобилизуются, они сразу идут воевать на победную войну. Потому что у них пока что их враг намного слабее, у него нет ракет, авиации. А у нас другая война, наш народ себя по-другому показал", — в эфире телеканала "НТА" сказал депутат.

Он отметил, что киевская власть должна перестать лгать народу, поскольку вся эта ложь о "взятии Крыма" и "контрнаступлении" привела к тому, что многие посчитали, что все сделают без них. Политика Киева должна заключаться в том, чтобы сказать правду о фронте, подчеркнул Костенко.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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