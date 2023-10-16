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Танкист РФ с позывным "Сова": ВСУ теряли до 400 солдат в день при попытке наступления

Силовые структуры

Командир российского танкового взвода с позывным "Сова" рассказал о потерях украинской армии во время наступательной операции в Запорожской области.

Танкист РФ с позывным "Сова": ВСУ теряли до 400 солдат в день при попытке наступления
Фото: Официальный сайт Минобороны России

По его словам, сейчас на Запорожском направлении довольно тихо, поскольку ВСУ остановили атаки у населённых пунктов Работино и Вербовое. Однако до этого момента украинские боевики "пёрли как тараканы", уточнил военнослужащий.

"В день могли ну чуть ли не по 300-400 человек убитыми у них быть во время всего этого контрнаступления", — цитирует РИА Новости командира.

Как пояснил военный, на Запорожском направлении против ВСУ эффективно работают российские беспилотники и артиллерийские установки.

Ранее представитель Минобороны РФ Вадим Астафьев сообщил, что бойцы РФ отбили пять атак украинских войск в районе Артёмовска. Попытки ВСУ напасть на позиции российских военных были пресечены рядом с Орехово-Васильевкой, Клещеевкой и Дубово-Васильевкой в Донецкой Народной Республике.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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