Российские военные отразили пять атак ВСУ в районе Артёмовска

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российским военным удалось отразить пять атак украинской армии на Артёмовском направлении, следует из заявления начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

По его словам, штурмовики ВСУ пытались напасть на позиции РФ в районе населённых пунктов Орехово-Васильевка, Клещеевка и Дубово-Васильевка в Донецкой Народной Республике.

В беседе с РИА Новости представитель Минобороны отметил, что атаки были пресечены с помощью боевой авиации и артиллерийских установок Вооружённых сил России.

Ранее стало известно, что российские десантники установили контроль над опорным пунктом ВСУ под Артёмовском. Помимо этого, они взяли в плен пятерых украинских солдат, которые проходили обучение на полигонах Британии.

Как подчеркнул отставной подполковник ЛНР Андрей Марочко, украинские войска пытаются восполнить потери и провести перегруппировку в районе Артёмовска.