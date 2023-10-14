Spectator: наступление ВС России по всей линии фронта стало неожиданностью для ВСУ

Масштабное наступление ВС РФ стало неожиданным событием для ВСУ. Об этом сообщила украинская журналистка обозреватель британского журнала Spectator, Светлана Моренец.

Фото: wikimedia.org

"Украина в огне. Российские военные начали наступление по всей линии фронта <…>. Вчера произошло около сотни боевых столкновений, одно из самых решающих из которых разворачивается в Авдеевке", — заявила журналистка.

По её мнению, Россия намерена "сдержать ВСУ" и предотвратить перемещение украинских резервов. Моренец также упомянула, что солдаты киевской армии, опасаясь возможного прорыва, описали ситуацию в социальных сетях как "ад". Некоторые также сообщили о нахождении в численном меньшинстве и о потере нескольких позиций.