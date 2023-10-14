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Spectator: наступление ВС России по всей линии фронта стало неожиданностью для ВСУ

Силовые структуры

Масштабное наступление ВС РФ стало неожиданным событием для ВСУ. Об этом сообщила украинская журналистка обозреватель британского журнала Spectator, Светлана Моренец.

Spectator: наступление ВС России по всей линии фронта стало неожиданностью для ВСУ
Фото: wikimedia.org

"Украина в огне. Российские военные начали наступление по всей линии фронта <…>. Вчера произошло около сотни боевых столкновений, одно из самых решающих из которых разворачивается в Авдеевке", — заявила журналистка.

По её мнению, Россия намерена "сдержать ВСУ" и предотвратить перемещение украинских резервов. Моренец также упомянула, что солдаты киевской армии, опасаясь возможного прорыва, описали ситуацию в социальных сетях как "ад". Некоторые также сообщили о нахождении в численном меньшинстве и о потере нескольких позиций.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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