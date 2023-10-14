Масштабное наступление ВС РФ стало неожиданным событием для ВСУ. Об этом сообщила украинская журналистка обозреватель британского журнала Spectator, Светлана Моренец.
"Украина в огне. Российские военные начали наступление по всей линии фронта <…>. Вчера произошло около сотни боевых столкновений, одно из самых решающих из которых разворачивается в Авдеевке", — заявила журналистка.
По её мнению, Россия намерена "сдержать ВСУ" и предотвратить перемещение украинских резервов. Моренец также упомянула, что солдаты киевской армии, опасаясь возможного прорыва, описали ситуацию в социальных сетях как "ад". Некоторые также сообщили о нахождении в численном меньшинстве и о потере нескольких позиций.
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