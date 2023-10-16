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Футболист Соломатин заявил, что решил участвовать в СВО для защиты русского населения Донбасса

Силовые структуры

Российский футболист Андрей Соломатин объяснил, почему решил стать добровольцем "Эспаньолы" и отправиться в зону проведения спецоперации.

Футболист Соломатин заявил, что решил участвовать в СВО для защиты русского населения Донбасса
Фото: Вадим Савицкий

Спортсмен участвовал в боевых действиях в районе Артёмовска. По его словам, ВС России защищают Русский мир и население, которое желает свободно говорить по-русски, не забывая о культуре и ценностях РФ.

Как пояснил футболист, в ДНР и ЛНР над мирными жителями издевались, стремясь к их физическому истреблению.

"Нужно защищаться, если дадим слабину — это на самом деле произойдёт, и очень быстро", — подчеркнул Соломатин в интервью сайту aif.ru.

Он считает, что лишь сильные государства способны добиться установления настоящего мира, а также защитить собственных граждан от угроз.

Ранее российские бойцы отразили пять атак украинских военных под Артёмовском. Нападение на позиции РФ было пресечено с помощью боевой авиации и артиллерии.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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