Российский футболист Андрей Соломатин объяснил, почему решил стать добровольцем "Эспаньолы" и отправиться в зону проведения спецоперации.
Спортсмен участвовал в боевых действиях в районе Артёмовска. По его словам, ВС России защищают Русский мир и население, которое желает свободно говорить по-русски, не забывая о культуре и ценностях РФ.
Как пояснил футболист, в ДНР и ЛНР над мирными жителями издевались, стремясь к их физическому истреблению.
"Нужно защищаться, если дадим слабину — это на самом деле произойдёт, и очень быстро", — подчеркнул Соломатин в интервью сайту aif.ru.
Он считает, что лишь сильные государства способны добиться установления настоящего мира, а также защитить собственных граждан от угроз.
Ранее российские бойцы отразили пять атак украинских военных под Артёмовском. Нападение на позиции РФ было пресечено с помощью боевой авиации и артиллерии.
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