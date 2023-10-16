Вооруженные силы Российской Федерации учитывают опыт взятия города Артёмовска. Сейчас российская армия не проводит лобовое наступление, пытаясь взять Авдеевку в кольцо.
Так российские бойцы действуют, исходя из опыта взятия Артёмовска, полагает в своем Telegram-канале обозреватель Юрий Баранчик.
По его словам, украинской армии никак не будет никакой передышки, и никаких зимних каникул, поскольку командование ВС РФ не желает дарить киевскому режиму бесплатную отсрочку.
"Русская армия нарастила давление по всей линии фронта. Поэтому командованию ВСУ приходится учитывать как минимум четыре ресурсоёмких направления", — подытожил Баранчик.
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