Подразделения войск "Центр" сорвали шесть попыток боевиков механизированных бригад ВСУ и нацбатальона "Азов"* прорвать оборону ВС России на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.