Подразделения войск "Центр" сорвали шесть попыток боевиков механизированных бригад ВСУ и нацбатальона "Азов"* прорвать оборону ВС России на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Согласно информации, попытки штурма украинские боевики предприняли в районе Торского участка и Серебрянского лесничества.
"Подразделения войск "Центр" огнём артиллерии и ударами армейской и штурмовой авиации сорваны шесть попыток атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения "Азов"*, — сообщил Савчук ТАСС.
В итоге украинские боевики потеряли около 60 человек личного состава, а также лишились бронированной машины Kozak и пикапа.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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