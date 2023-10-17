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В Запорожской области сообщили о смене тактики ВСУ

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Силовые структуры

На фоне провалившегося контрнаступления ВСУ сменили тактику на Запорожском направлении, отказавшись от масштабных наступательных операций и заменив их локальными боестолкновениями. Об этом проинформировал глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

В Запорожской области сообщили о смене тактики ВСУ
Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

"На фоне провала контрнаступления и больших потерь украинские боевики сменили тактику, отказавшись от заведомо самоубийственных попыток масштабного прорыва, перейдя к локальным атакам и боям", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что российские военные пресекают все попытки атаковать, которые предпринимает украинская сторона. ВС РФ пошли дальше, успешно контратакуя ВСУ в рамках активных оборонительных действий.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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