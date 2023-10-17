В Запорожской области сообщили о смене тактики ВСУ

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На фоне провалившегося контрнаступления ВСУ сменили тактику на Запорожском направлении, отказавшись от масштабных наступательных операций и заменив их локальными боестолкновениями. Об этом проинформировал глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

"На фоне провала контрнаступления и больших потерь украинские боевики сменили тактику, отказавшись от заведомо самоубийственных попыток масштабного прорыва, перейдя к локальным атакам и боям", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что российские военные пресекают все попытки атаковать, которые предпринимает украинская сторона. ВС РФ пошли дальше, успешно контратакуя ВСУ в рамках активных оборонительных действий.