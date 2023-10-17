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Ложь Израиля: больницу в секторе Газа не могла уничтожить ракета ХАМАС

1:14
Силовые структуры

Израиль оправдывается за чудовищный удар по больнице в Палестине, в результате которого погибло свыше полутысячи мирных граждан.

Ложь Израиля: больницу в секторе Газа не могла уничтожить ракета ХАМАС
Фото: скриншот из видео очевидцев

Тель-Авив заявил, что удар нанес ХАМАС — якобы сбилась с курса ракета, после чего и угодила в госпиталь.

Доктор военных наук Константин Сивков заявил, что это не могла быть ракета палестинцев.

"Когда ракету пускают, даже если она может сбиться с траектории, она не попадает так в больницу — она летит на 5-10 километров. То есть заявление Израиля о том, что в больницу попала ракета ХАМАС по ошибке — однозначная чушь. Это из серии, когда обвиняли Россию, что она якобы бомбит собственные города", — отметил аналитик.

По его словам, это военное преступление, хотя Израиль пытается вырулить из этого положения. Но чтобы ракета так уничтожила здание, боевая часть её должна весить более 200 кг. Поэтому это никак не ракеты ХАМАС, подчёркивает Сивков.

Если ХАМАС запускает мощные ракеты, то значит они имеют систему управления и уже не могут ударить по своим., поэтому это однозначно удар Израиля, цитирует "Царьград" обозревателя.

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Ложь Израиля: больницу в секторе Газа не могла уничтожить ракета ХАМАС
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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