Бойцы ЦВО уничтожили кочующий украинский танк на Краснолиманском направлении

Артиллерия РФ уничтожила кочующий танк Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в ведомстве, российские разведчики, представляющие Центральный военный округ (ЦВО), увидели, как танк ВСУ покидает закрытую огневую позицию. Отмечается, что после этого на боевую машину была наведена гаубица "Мста-Б".

По данным ведомства, ВС РФ с помощью пристрелочного снаряда остановили танк, а затем ударили по нему из артиллерийской установки.

Это привело к уничтожению тяжёлой техники ВСУ вместе с экипажем и боекомплектом, уточнили в Минобороны.

Российский разведывательный беспилотник подтвердил поражение цели.

Ранее вертолёт ВКС РФ Ка-52 ликвидировал украинский танк на Запорожском направлении.