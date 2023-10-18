Артиллерия РФ уничтожила кочующий танк Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в ведомстве, российские разведчики, представляющие Центральный военный округ (ЦВО), увидели, как танк ВСУ покидает закрытую огневую позицию. Отмечается, что после этого на боевую машину была наведена гаубица "Мста-Б".
По данным ведомства, ВС РФ с помощью пристрелочного снаряда остановили танк, а затем ударили по нему из артиллерийской установки.
Это привело к уничтожению тяжёлой техники ВСУ вместе с экипажем и боекомплектом, уточнили в Минобороны.
Российский разведывательный беспилотник подтвердил поражение цели.
Ранее вертолёт ВКС РФ Ка-52 ликвидировал украинский танк на Запорожском направлении.
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