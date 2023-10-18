Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бывший дипломат Фриман: две армии Украины уничтожены, третья гибнет прямо сейчас
Журналист Хинкл: звук из видео говорит о причастности Израиля к удару по больнице в Газе
Экс-разведчик Риттер спрогнозировал уничтожение армии Израиля в секторе Газа
Посол Антонов: США, поставляя ракеты ATACMS Киеву, добиваются столкновения НАТО с РФ
После удара по больнице в Секторе Газа в Иордании отменили саммит с Байденом
Ходаковский сравнил поведение "оборванцев с автоматами" из ХАМАС и варварство Израиля
ЦАХАЛ обвинил в ударе по больнице в Секторе Газа "Исламский джихад*"
Медведев обвинил США в ударе по больнице в Секторе Газа
Арестович* высказался об ударе по больнице в Секторе Газа: Я бы сначала разобрался

Бойцы ЦВО уничтожили кочующий украинский танк на Краснолиманском направлении

Силовые структуры

Артиллерия РФ уничтожила кочующий танк Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Бойцы ЦВО уничтожили кочующий украинский танк на Краснолиманском направлении
Фото: Официальный сайт Минобороны России

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в ведомстве, российские разведчики, представляющие Центральный военный округ (ЦВО), увидели, как танк ВСУ покидает закрытую огневую позицию. Отмечается, что после этого на боевую машину была наведена гаубица "Мста-Б".

По данным ведомства, ВС РФ с помощью пристрелочного снаряда остановили танк, а затем ударили по нему из артиллерийской установки.

Это привело к уничтожению тяжёлой техники ВСУ вместе с экипажем и боекомплектом, уточнили в Минобороны.

Российский разведывательный беспилотник подтвердил поражение цели.

Ранее вертолёт ВКС РФ Ка-52 ликвидировал украинский танк на Запорожском направлении.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Батальоны просят огня: битва за Авдеевку оказалась "активной обороной"

Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?

Наступление ВС РФ на Авдеевку остановилось. С мест сообщают о причинах
Под Авдеевкой ВС России уничтожили наёмников из США и Швеции
Армией России ликвидированы два наёмника ВСУ
Орбан задал Путину вопрос о прекращении огня на Украине и признался, что ответ его расстроил
Учёные нашли новый человеческий орган "эксклюсома"
Турция переместилась на сторону баррикад, где находится Россия Любовь Степушова Бедных американских студентов выручали подработка и меценаты Сергей Лебедев Тетради для учёбы: "весёлые зомбаки" заполонили российские школы Андрей Николаев
Ходаковского возвутило отношение к бойцам ДНР в России: чужие
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
"Летят, сжигают на месте": ударные FPV-дроны не дают танкам ВСУ подобраться к Работино
"Летят, сжигают на месте": ударные FPV-дроны не дают танкам ВСУ подобраться к Работино
Последние материалы
Бывший дипломат Фриман: две армии Украины уничтожены, третья гибнет прямо сейчас
Журналист Хинкл: звук из видео говорит о причастности Израиля к удару по больнице в Газе
Экс-разведчик Риттер спрогнозировал уничтожение армии Израиля в секторе Газа
Посол Антонов: США, поставляя ракеты ATACMS Киеву, добиваются столкновения НАТО с РФ
После удара по больнице в Секторе Газа в Иордании отменили саммит с Байденом
Ходаковский сравнил поведение "оборванцев с автоматами" из ХАМАС и варварство Израиля
ЦАХАЛ обвинил в ударе по больнице в Секторе Газа "Исламский джихад*"
Медведев обвинил США в ударе по больнице в Секторе Газа
Арестович* высказался об ударе по больнице в Секторе Газа: Я бы сначала разобрался
Врач рассказала, о чём сигнализирует шершавая кожа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников