Российские средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 28 беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями и над акваторией Чёрного моря, сообщили в Министерстве обороны страны.
Согласно информации, киевский режим в очередной раз попытался совершить террористические акты на территории России.
"Дежурными средствами ПВО над территориями Белгородской, Курской областей и акваторией Чёрного моря перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", — сообщили в Минобороны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?