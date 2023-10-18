Над двумя областями России и Чёрным морем силы ПВО уничтожили 28 вражеских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 28 беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями и над акваторией Чёрного моря, сообщили в Министерстве обороны страны.

Фото: Openverse

Согласно информации, киевский режим в очередной раз попытался совершить террористические акты на территории России.

"Дежурными средствами ПВО над территориями Белгородской, Курской областей и акваторией Чёрного моря перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", — сообщили в Минобороны.

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