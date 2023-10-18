Из-за неблагоприятных погодных условий украинские боевики не смогли реализовать атаку в районе населённого пункта Торское в ДНР. Об этом сообщил полковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
По его словам, Киев запланировал продвижение у Торского на Краснолиманском направлении, однако погода неожиданно испортилась. Он добавил, что ВСУ не смогли провести разведку из-за шквалистого ветра и осадков.
Как пояснил военспец в беседе с РИА Новости, украинские командиры в конечном итоге приказали солдатам вернуться на прежние позиции.
Ранее в Минобороны заявили, что российским военным удалось уничтожить кочующий танк ВСУ на Краснолиманском направлении с помощью гаубицы "Мста-Б".
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