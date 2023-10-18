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Военспец Марочко: погода помешала ВСУ реализовать атаку у Торского в ДНР

Силовые структуры

Из-за неблагоприятных погодных условий украинские боевики не смогли реализовать атаку в районе населённого пункта Торское в ДНР. Об этом сообщил полковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Военспец Марочко: погода помешала ВСУ реализовать атаку у Торского в ДНР
Фото: openverse.org

По его словам, Киев запланировал продвижение у Торского на Краснолиманском направлении, однако погода неожиданно испортилась. Он добавил, что ВСУ не смогли провести разведку из-за шквалистого ветра и осадков.

Как пояснил военспец в беседе с РИА Новости, украинские командиры в конечном итоге приказали солдатам вернуться на прежние позиции.

Ранее в Минобороны заявили, что российским военным удалось уничтожить кочующий танк ВСУ на Краснолиманском направлении с помощью гаубицы "Мста-Б".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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