Ищенко: разжигает мировую катастрофу только одно государство — США

Предотвратить мировую катастрофу могут только США, которые её и спровоцировали.

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Об этом заявил политолог и историк Ростислав Ищенко.

"Территории США ядерная угроза существует постоянно. Россия обладает ядерным арсеналом, который количественно равен, а качественно даже превосходит арсенал США. Америка это знает. В США не знают, смогут ли они уничтожить Россию, но точно знают, что Россия сможет уничтожить их. Это и служит для них сдерживающим фактором. В отличие от них Россия не может капитулировать, так как США именно этого от России и добиваются. США же могут просто сдать назад, так как Россия не ставит целью их уничтожение", — отметил аналитик в беседе с изданием "Военное дело".

В новом миропорядке Америка многое утратит, так как больше не сможет грабить, но всё-таки это лучше, чем превратиться в ядерный пепел, подчеркнул эксперт.

А значит, у США есть "опция" — отступить. Тем более, что там сегодня есть политики, которые призывают это сделать. Ведь все кризисы можно пережить и стартовать сначала, как это было в РФ в 90-е годы. Сама же Россиия отступить не может, поскольку задачи наших стран разные, подытожил Ищенко.