Владимир Путин рассказал о противодействии атакам американских ракет ATACMS, которые поступили на вооружение армии Украины.

Президент России сказал, что ракеты США ATACMS продлят агонию Украины.

"Мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война", — объяснил Владимир Путин.

Ранее спикер ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал о возможностях ракеты ATACMS.

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