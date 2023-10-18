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Путин высказался о переданных ВСУ ракетах ATACMS: продлят агонию Украины

Силовые структуры

Владимир Путин рассказал о противодействии атакам американских ракет ATACMS, которые поступили на вооружение армии Украины.

Путин высказался о переданных ВСУ ракетах ATACMS: продлят агонию Украины
Фото: wikimedia.org

Президент России сказал, что ракеты США ATACMS продлят агонию Украины.

"Мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война", — объяснил Владимир Путин.

Ранее спикер ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал о возможностях ракеты ATACMS.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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