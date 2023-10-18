Владимир Путин рассказал о противодействии атакам американских ракет ATACMS, которые поступили на вооружение армии Украины.
Президент России сказал, что ракеты США ATACMS продлят агонию Украины.
"Мы, конечно, сможем отражать эти атаки. Война есть война", — объяснил Владимир Путин.
Ранее спикер ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал о возможностях ракеты ATACMS.
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