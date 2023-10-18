Марков прокомментировал слова Путина о непроигранной войне на Украине: логично

Политолог Сергей Марков оценил заявление Владимира Путина, который объяснил, почему Россия не проигрывает войну на Украине.

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Президент России отметил, что, если бы Россия проигрывала войну на Украине, то Запад бы не наращивал поставки военной помощи ВСУ. Марков назвал выводы Путина логичными.

"Но логично и другое, — если бы у Запада не было надежды нанести военное поражение России в войне на Украине, то и не было бы таких массированных поставок вооружений", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Марков считает, что Запад не оставляет надежды победить Россию военными методами.

Ранее Владимир Путин объяснил, сможет ли Россия отражать атаки американских ракет ATACMS.