Политолог Сергей Марков оценил заявление Владимира Путина, который объяснил, почему Россия не проигрывает войну на Украине.
Президент России отметил, что, если бы Россия проигрывала войну на Украине, то Запад бы не наращивал поставки военной помощи ВСУ. Марков назвал выводы Путина логичными.
"Но логично и другое, — если бы у Запада не было надежды нанести военное поражение России в войне на Украине, то и не было бы таких массированных поставок вооружений", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Марков считает, что Запад не оставляет надежды победить Россию военными методами.
Ранее Владимир Путин объяснил, сможет ли Россия отражать атаки американских ракет ATACMS.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?