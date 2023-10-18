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Путин заявил, что МиГ-31 с "Кинжалами" начинают патрулировать небо над Чёрным морем

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Силовые структуры

Воздушно-космические силы РФ приступают к постоянному патрулированию пространства над Чёрным морем, следует из заявления российского президента Владимира Путина.

Путин заявил, что МиГ-31 с "Кинжалами" начинают патрулировать небо над Чёрным морем
Фото: openverse

По его словам, патрулирование будет осуществляться с помощью боевых самолётов МиГ-31 с ракетами "Кинжал". Он пояснил, что соответствующее решение было принято после появления двух авиационных группировок США в Средиземном море.

"Я предупредил, что это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море", — подчеркнул лидер РФ во время пресс-конференции по итогам визита в КНР.

Ранее Путин прокомментировал поставки дальнобойных ракет ATACMS на Украину. Он сообщил, что США совершили ошибку, отправив эти вооружения Киеву. Президент убеждён: американские ракеты не изменят ситуацию в зоне спецоперации.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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