Воздушно-космические силы РФ приступают к постоянному патрулированию пространства над Чёрным морем, следует из заявления российского президента Владимира Путина.
По его словам, патрулирование будет осуществляться с помощью боевых самолётов МиГ-31 с ракетами "Кинжал". Он пояснил, что соответствующее решение было принято после появления двух авиационных группировок США в Средиземном море.
"Я предупредил, что это не угроза, но мы будем осуществлять визуальный контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море", — подчеркнул лидер РФ во время пресс-конференции по итогам визита в КНР.
Ранее Путин прокомментировал поставки дальнобойных ракет ATACMS на Украину. Он сообщил, что США совершили ошибку, отправив эти вооружения Киеву. Президент убеждён: американские ракеты не изменят ситуацию в зоне спецоперации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?