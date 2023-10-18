Экс-военный США Макинтайр: наёмники могут уволиться из ВСУ и отправиться в Израиль

Бывший американский наёмник Джон Макинтайр, который перешёл на сторону ВС РФ после нескольких месяцев службы в украинской армии, спрогнозировал массовое увольнение иностранцев из ВСУ.

Фото: openverse

По его словам, наёмники будут уезжать из Украины и отправляться в Израиль для участия в боевых действиях с палестинским движением ХАМАС. Как пояснил экс-военный, представители "Интернационального Легиона" имеют право на выход из состава ВСУ в любое время.

"Если наёмник покинет "Легион", он сможет отправиться в Израиль и сражаться", — отметил Макинтайр в интервью сайту aif.ru.

Он добавил, что американцы будут чувствовать себя гораздо лучше на Ближнем Востоке, чем на Украине, поскольку у них есть большой опыт ведения боёв в пустыне. Кроме того, бывший военнослужащий подчеркнул: наёмники, "имеющие мозги", бегут с Украины.

Ранее Макинтайр заявил, что многие иностранные военные "удрали домой", когда впервые увидели российские бомбы в зоне украинского конфликта.