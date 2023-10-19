Тульские десантники применили самоходное 120-миллиметровое орудие 2С "Нона" для уничтожения опорного пункта Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Артёмовском.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в Министерстве обороны, бойцы РФ обнаружили украинский опорник с солдатами во время разведывательных мероприятий, а затем передали его координаты артиллеристам.
Отмечается, что с помощью экипажей "Нона" был ликвидирован не только опорный пункт, но и живая сила противника, которая в нём находилась.
Ранее российские военные отразили пять украинских атак на Артёмовском направлении. Штурмовые отряды ВСУ пытались напасть на позиции РФ, однако боевая авиация и артиллерия сорвали планы Киева.
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