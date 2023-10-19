Полковник Кнутов: ВСУ готовят атаки на ТЭЦ, чтобы оставить Россию без тепла и света

Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют атаки на российские ТЭЦ с целью лишить граждан РФ тепла и света, заявил военспец, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Фото: Openverse

По его словам, если Киев решит перейти к реализации этого плана, нападения будут осуществляться с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он пояснил, что под угрозой окажутся гражданская инфраструктура, ТЭЦ и трансформаторные подстанции.

Как подчеркнул эксперт, ВСУ приступили к разработке дронов, способных преодолевать большие расстояния. Гипотетические удары со стороны украинских войск могут привести к серьёзным авариям и отключению электричества, считает специалист.

"Они готовятся к этому", — отметил Кнутов в беседе с URA.RU.

Полковник допустил, что ВСУ будут направлять БПЛА роем, чтобы хотя бы один из них попытался достичь цели.

Ранее в небе над Чёрным морем, а также в Белгородской и Курской областях было уничтожено 28 украинских беспилотников.